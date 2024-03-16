Памфилова: из-за вылитых жидкостей и попыток поджогов испорчено 214 бюллетеней

С момента начала старта голосования на выборах президента России на сайт Центральной избирательной комиссии было совершено 18 тысяч хакерских атак.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что с начала голосования зафиксировали 160 тысяч атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

С момента начала старта голосования на выборах президента России на сайт Центральной избирательной комиссии было совершено 18 тысяч хакерских атак, из них 141 атаке был присвоен ранг высокой опасности.

Также, по словам Памфиловой, в результате вылитых жидкостей и попыток поджогов уже безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.