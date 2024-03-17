Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
Пнд, 18
Втр, 19
ЦБ USD 91.87 0.23 16/03
ЦБ EUR 99.97 -0.29 16/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
4 446
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
6 756
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
8 308
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
9 032
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отсутствием дорог в скопинской деревне
Глава СК России Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Дмитриевские Хутора Рязанской области.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Дмитриевские Хутора Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Информационного центра СК России».

Как указано в публикации, внимание Бастрыкина обращено на публикации в СМИ и соцсети о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Дмитриевские Хутора Рязанской области.

Отмечается, что в населенном пункте есть только грунтовые дороги, однако контроль за их содержанием, в том числе своевременной отсыпке и очистке от снега местной администрацией, не осуществляется. «В связи с чем отсутствует возможность проезда к домовладениям спецтранспорта», — добавили в посте.

Кроме того, по данным информационного центра, деревню не обслуживает общественный транспорт, из-за чего местные жители вынуждены добираться до социальных объектов пешком, преодолевая значительное расстояние по разбитой дороге.

Уточняется, что в СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поставил проверку на контроль и поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Напомним, жители скопинской деревни пожаловались на отсутствие дорог.