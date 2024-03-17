Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отсутствием дорог в скопинской деревне

Глава СК России Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Дмитриевские Хутора Рязанской области.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Дмитриевские Хутора Рязанской области. Об этом сообщили в Telegram-канале «Информационного центра СК России».

Как указано в публикации, внимание Бастрыкина обращено на публикации в СМИ и соцсети о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в деревне Дмитриевские Хутора Рязанской области.

Отмечается, что в населенном пункте есть только грунтовые дороги, однако контроль за их содержанием, в том числе своевременной отсыпке и очистке от снега местной администрацией, не осуществляется. «В связи с чем отсутствует возможность проезда к домовладениям спецтранспорта», — добавили в посте.

Кроме того, по данным информационного центра, деревню не обслуживает общественный транспорт, из-за чего местные жители вынуждены добираться до социальных объектов пешком, преодолевая значительное расстояние по разбитой дороге.

Уточняется, что в СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поставил проверку на контроль и поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Владимиру Никешкину представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Напомним, жители скопинской деревни пожаловались на отсутствие дорог.