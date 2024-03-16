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Жители скопинской деревни пожаловались на отсутствие дорог
Автор поста сообщил, что пожилые и больные люди должны идти до трассы 1,5 километра, чтобы купить продукты.

Жители деревни Дмитриевские хутора Скопинского района пожаловались на отсутствие инфраструктуры. Пост опубликован в группе «Скопин. ИНФО» в субботу, 16 марта.

«Люди не живут, а выживают, ни скорая, ни пожарные не едут в эту деревню, а автобусы не останавливаются, говорят, что нет ни остановки, ни указателя деревни. Уже было много обращений и жалоб, но все без результата. В 2019 году на нашу деревню был выделен бюджет на отсыпную дорогу, но наш глава сельского поселения сказал, что у нас есть болота и их надо высушивать, так ничего и не продвинулось.

Автор поста добавил, что пожилые и больные люди должны идти до трассы 1,5 километра, чтобы купить продукты.