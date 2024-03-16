В Рязанской области на избирательных участках усилили меры безопасности

На избирательных участках Рязанской области усилены меры безопасности. Об этом сообщила зампредседателя регионального избиркома Олеся Пронякина на пресс-сессии Общественного штаба по наблюдению за выборами, сообщает ТКР.

На избирательных участках Рязанской области усилены меры безопасности. Об этом сообщила зампредседателя регионального избиркома Олеся Пронякина на пресс-сессии Общественного штаба по наблюдению за выборами, сообщает ТКР.

«Мы усилили охрану избирательных участков, провели инструктаж членов комиссий в связи со случаями поджогов стационарных ящиков для голосования и хулиганства на участках в ряде регионов», — сказала она.

Голосование в регионе проходит без серьезных нарушений, в штатном режиме.

Напомним, ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что по стране в результате вылитых жидкостей и попыток поджогов уже безвозвратно испорчено 214 бюллетеней.

Фото: ТКР