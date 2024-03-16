В Белгороде мужчина и женщина погибли из-за обстрелов ВСУ

В Белгороде в субботу, 16 марта, два человека погибли и трое получили различные травмы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В Белгороде в субботу, 16 марта, два человека погибли и трое получили различные травмы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, системой ПВО сбила восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» на подлете к городу.

«Двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нем не пострадали. Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. К большому горю, женщина погибла на месте. За жизнь ее сына борются медики — у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки», — написал Гладков.

Еще двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы.

Все пострадавшие находятся в городской больнице № 2, им оказывают необходимую помощь.

Напомним, ранее в селе Глотово Белгородской области в субботу, 16 марта, движущийся по дороге легковой автомобиль ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадали пять человек.