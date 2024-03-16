Под Белгородом пятеро пострадали во время взрыва в машине из-за атаки дрона

В селе Глотово Белгородской области в субботу, 16 марта, движущийся по дороге легковой автомобиль ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе.

В селе Глотово Белгородской области в субботу, 16 марта, движущийся по дороге легковой автомобиль ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате взрыва машина загорелась. Пострадавшие получили различные травмы.

«У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших доставили в областную клиническую больницу. Им оказывают помощь медики.