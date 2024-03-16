Машину рязанской семьи, пострадавшей в конфликте с кавказцем, залили краской

Автомобиль пожилой рязанской пары, пострадавшей в ходе конфликта с кавказцем у ТРЦ «Премьер», неизвестные облили краской. Также у машины прокололи все колеса, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

Автомобиль пожилой рязанской пары, пострадавшей в ходе конфликта с кавказцем у ТРЦ «Премьер», неизвестные облили краской. Также у машины прокололи все колеса, сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

«Однако, по всей видимости, преступники не успокоились. Спустя время пострадавшие обнаружили, что их автомобиль во время ночной парковки кто-то испачкал краской и порезал его колеса. Наши активисты в тесном взаимодействии с правоохранителями устанавливают причастность к этому событию гостей с юга», — сообщается в посте.

Напомним, ранее в Рязани мужчина с Кавказа чуть не сбил пешехода, а потом избил потерпевшего и сломал его жене нос. Личности участников установлены, правоохранители начали проверку.