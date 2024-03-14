В Рязани мужчина с Кавказа чуть не сбил пешехода, а потом избил потерпевшего и сломал его жене нос

Инцидент произошел недалеко от ТРЦ «Премьер».

В Рязани мужчина с Кавказа чуть не сбил пешехода, а потом избил потерпевшего и сломал его жене нос. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».

Инцидент произошел недалеко от ТРЦ «Премьер».

Согласно публикации, водитель Lada неудачно затормозил, а машина ударила бампером в ногу мужчину, переходившего дорогу.

«Выскочив из машины, водитель кавказской наружности набросился на него с кулаками и начал угрожать расправой. Когда конфликт перешел в потасовку, потерпевший позвонил в полицию, а гость с юга вызвал себе подмогу», — указано в публикации.

Мужчину ударили в челюсть, сбив с ног. Его жене сломали нос. Также нападавшие несколько раз ударили в голову мужчину, лежащему без сознания. По информации источника, сын горожан, ждавший на парковке, подбежал и дал отпор. Однако его остановил нож, появившийся в руках одного из агрессоров. Инцидент завершился после того, как нападавшие уехали с места, угрожая холодным оружием.

В результате медосвидетельствования у потерпевших выявили телесные повреждения разной степени тяжести. В настоящее время они проходят лечение.

Написаны заявления с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту нападения, наезда на пешехода и остановлении места ДТП.