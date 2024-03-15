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В Рязани началось трехдневное голосование за Президента России
Корреспондент РЗН. инфо подметил, что голосуют люди разных возрастов как молодежь, так и постарше.

В пятницу, 15 марта, с 8:00 началось трехдневное голосование за президента страны. Корреспондент РЗН. инфо побывал на трех избирательных участках в школах №№ 1 и 7 и на филфаке в РГУ имени С. А. Есенина.

В школе № 7 на 9:30 проголосовало 163 человека из 2270. К 11:00 пришло 435 избирателей. Как отметила председатель УИК, большинство рязанцев пришло с 8:00 до 9:00. Была небольшая очередь в два-три человека у каждого стола.

В РГУ имени С. А. Есенина обстановка потише, за три часа пришло 94 рязанца из 955. Как рассказал председатель УИК, в основном были люди перед работой с 8:00 до 9:00, на участке ожидают наплыв избирателей вечером после рабочего дня.

В школе № 1 из 2227 рязанцев на 11:00 проголосовало 286 человек. Председатель УИК отметила, что бывают очереди по два-три человека только на определенные адреса. Также по ее словам, люди идут регулярно, не было такого, чтобы «сидели без дела».

Корреспондент РЗН. инфо подметил, что голосуют люди разных возрастов как молодежь, так и постарше.

Напомним, в Рязанской области открылось 975 избирательных участков.