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В Рязанской области открылись 975 избирательных участков
15, 16 и 17 марта все избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера.

В Рязанской области открылись 975 избирательных участков. Об этом сообщает сайт правительства региона.

В пятницу, 15 марта, в Рязанской области началось трехдневное голосование на выборах президента РФ. Всего в регионе открылось 975 избирательных участков.

15, 16 и 17 марта все избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера.

Отмечается, что с 350 участков ведется прямая видеотрансляция.