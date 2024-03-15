В Рязанской области открылись 975 избирательных участков

15, 16 и 17 марта все избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера.

В Рязанской области открылись 975 избирательных участков. Об этом сообщает сайт правительства региона.

В пятницу, 15 марта, в Рязанской области началось трехдневное голосование на выборах президента РФ. Всего в регионе открылось 975 избирательных участков.

15, 16 и 17 марта все избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера.

Отмечается, что с 350 участков ведется прямая видеотрансляция.