В мэрии рассказали о тестировании валидаторов в рязанском транспорте

Отмечается, что после тестового режима будет принято решение о дальнейшем использовании бескондукторной системы оплаты проезда.

В администрации рассказали РЗН. Инфо, когда закончится тестирование валидаторов в рязанских троллейбусах.

По информации мэрии, тестирование терминалов оплаты продолжится до мая 2024 года.

«После тестового режима примем решение о дальнейшем использовании бескондукторной системы оплаты проезда», — отметили в ведомстве.

На каких маршрутах будет бесконтактная оплата проезда пока неизвестно. Также нет информации о том, как будет проходить проверка оплаты.

Напомним, в начале марта мэрия сообщила, что в общественном транспорте Рязани впервые установили стационарные валидаторы. Оборудование для самостоятельной оплаты проезда появилось в десяти троллейбусах МАЗ на разных маршрутах.