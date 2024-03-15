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В Абакане задержали мужчину, напавшего на прохожих с топором
Возбуждено уголовное дело.

В Абакане задержали мужчину, напавшего на прохожих с топором. Об этом в пятницу, 15 марта, пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-канал управления МВД по Республике Хакасия.

По данным ведомства, правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался местный житель.

«Мужчина был задержан в одной из съемных квартир. В момент задержания в квартире находились двое малолетних детей, сам гражданин находился в неадекватном состоянии», — сообщили в ведомстве.

По данным источника «Известий», напавший ранее судим. Во время происшествия он, предположительно, был пьян.

Напомним, ранее появилась информация, что в Абакане мужчина ударил прохожего обухом топора.