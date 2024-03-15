В Абакане мужчина с топором напал на людей

В Абакане мужчина с топором напал на людей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 40-летнего мужчину задержали утром 15 марта рядом с одним из жилых домов на перекрестке улиц Некрасова и Кирова. Он бегал без футболки с топором, напал на 40-летнего мужчину и сильно избил его обухом от топора. Пострадавшего госпитализировали — у него ушиб мозга и перелом теменной кости.

Проверяется информация, что еще один человек получил резаные ранения. Мотив мужчины неизвестен.