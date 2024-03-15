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В Рязани спустя полтора года после избиения подростка возбудили уголовное дело, но пострадавшей об этом не сообщили
Как отметила рязанка, с 14 августа 2022 года и по сей день полиция проводит дополнительную проверку.

ОМВД России по Октябрьскому району спустя полтора года возбудил уголовное дело после того, как семейная пара избила 15-летнюю девочку. Однако пострадавшей об этом не сообщили.

Как рассказала рязанка редакции РЗН. инфо, она знает только то, что с 14 августа 2022 года и по сей день полиция проводит доппроверку по случившемуся.

«Все лето и до сих пор мы продолжаем писать жалобы в прокуратуру, которая уже не первый раз потребовала завести уголовное дело по факту моего избиения. Только в июле 2023, то есть спустя год после нападения, нам удалось добиться проведения экспертизы. Ее провели 31 июля и до сих пор адвокат не может получить результаты. Никто из сотрудников на связь с нами не выходит. Медицинские документы мне также никакие не вернули. По нашим последним данным ОМВД России по Октябрьскому району продолжает якобы проводить доппроверки.», — отметила девушка.

Адвокат рязанки сообщил, что в деле начали меняться участковые, которые вели его. На телефоны они не отвечают, а при личном посещении в отделе их никогда нет.

«В прокуратуру обращаюсь, но подвижек пока никаких нет», — добавил мужчина.

В УМВД России по Рязанской области редакции РЗН. инфо сообщили, что уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений» возбуждено. Однако в данный момент дознаватель проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Напомним, рязанская полиция не стала возбуждать уголовное дело после избиения подростка семейной парой.