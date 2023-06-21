Рязанская полиция не стала возбуждать уголовное дело после избиения подростка семейной парой

В Рязани полиция отказалась возбуждать уголовное дело после того, как семейная пара избила 15-летнюю девочку. Об этом РЗН. инфо сообщила сама пострадавшая Валерия.

По словам девушки, 13 августа 2022 года около 21:00 во дворе дома № 19 корпус 3 по улице Зубковой ее избила пьяная семейная пара.

«Мы с подругой и собаками ждали еще одну девочку. К нам стали приставать с вопросами, выпившая семейная пара, которая сидела на детской площадке с двумя детьми. Начался словесный конфликт и мы с подругой решили уйти. Женщина начала оскорблять меня и ударила кулаком по лицу. Я оттолкнула ногой. Подбежал ее муж и со спины ударил меня сначала в затылок, а потом по уху. После этого я упала в обморок, а мужчина продолжил бить по голове кулаками. С балкона какая-то женщина начала кричать на него и он убежал», — поделилась Валерия.

Девушка отметила, что после этого они поехали с родителями в травмпункт, где ей поставили диагноз «сотрясение головного мозга и ушиб уха» (в редакции есть справка из ОДКБ имени Дмитриевой).

Избивавшая семейная пара рассказала сотрудникам полиции свою версию произошедшего (в редакции есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с версиями всех сторон). Они сообщили, что сделали замечание девочкам по поводу выгула собак на детской площадке. После этого их дочка побежала к собакам, а они за ней. Девочки испугались и одна из них ударила женщину кулаком в лицо, а потом ногой в живот. Муж рязанки подбежал, чтобы отогнать подростков, а позже пошел домой за телефоном для вызова полиции.

По словам Валерии, после опроса всех сторон ОМВД России по Октябрьскому району постановили отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Отказали из-за того, что в в ходе проверки из ОДКБ так и не поступила документация в отдел полиции по факту обращения Валерии за медпомощью.

Кроме того, полиция должна была подготовить и назначить судмедэкспертизу по установлению степени тяжести причинения вреда здоровью девушке. Однако она не была проведена. По какой причине — в постановлении не указывается.

«Мой адвокат подал документы в прокуратуру Октябрьского района, после чего они отменили постановление участкового. Но до сих пор никаких пересмотров дела со стороны полиции не было. Участковый отправил более месяца назад документ на судмедэкспертизу. Однако до сих пор ее не провели. Также адвокат пытался связаться с самим участковым, но тот его избегает и не отвечает на звонки», — подчеркнула девушка.

В региональном УМВД России сообщили, что 21 марта 2023 года сотрудники ОМВД направили материал дополнительной проверки в прокуратуру Октябрьского района для рассмотрения. В ОМВД дело больше не возвращали.

В прокуратуре Рязанской области редакции РЗН. инфо сообщили, что проверка проводится до сих пор и решение еще не принято. Кроме того, в ведомстве отметили, что из-за непроведения проверки прокурор потребовал устранить нарушение закона по статье 6.1 УПК РФ (Разумный срок уголовного судопроизводства).