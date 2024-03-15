РЖД показали дизайн поезда для высокоскоростных магистралей

На рендерах видно, что новый поезд, по сравнению с обычными высокоскоростными, обладает более острой и обтекаемой передней частью — «маской».

РЖД показали дизайн поезда для высокоскоростных магистралей Москва — Санкт-Петербург. Фото публикует ТАСС.

На рендерах видно, что новый поезд, по сравнению с обычными высокоскоростными, обладает более острой и обтекаемой передней частью — «маской».

Напомним, высокоскоростную магистраль построят и из Москвы в Рязань. Ранее в РЖД рассказали, когда начнется ее строительство.