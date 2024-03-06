В РЖД показали, когда начнется строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Рязань

Ранее о строительстве магистрали «Москва-Рязань» заявил Владимир Путин.

В РЖД показали, когда начнется строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Рязань. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 6 марта, РЖД показали, в каком порядке в России будут строиться высокоскоростные магистрали:

Москва-Санкт-Петербург; Москва-Екатеринбург; Москва- Адлер; Москва-Минск; Москва-Рязань.

Ранее о строительстве магистрали «Москва-Рязань» заявил Владимир Путин.