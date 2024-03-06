В РЖД показали, когда начнется строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Рязань
Ранее о строительстве магистрали «Москва-Рязань» заявил Владимир Путин.
В РЖД показали, когда начнется строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Рязань. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду, 6 марта, РЖД показали, в каком порядке в России будут строиться высокоскоростные магистрали:
- Москва-Санкт-Петербург;
- Москва-Екатеринбург;
- Москва- Адлер;
- Москва-Минск;
- Москва-Рязань.
Ранее о строительстве магистрали «Москва-Рязань» заявил Владимир Путин.