Рязанский Роспотребнадзор проверит информацию о червях в роллах из ТЦ после подтверждения личности потерпевшего

Рязанский Роспотребнадзор проверит информацию о червях в роллах из ТЦ «Алина» после подтверждения личности потерпевшего. Об этом РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

По словам Роспотребнадзора, неавторизованное обращение о червях в роллах от рязанца поступало. Ведомство установило личность потерпевшего. Ему отправили на электронную почту письмо с предложением пройти авторизацию через портал Госуслуг или обратиться в управление с документами, подтверждающими личность. После этого Роспотребнадзор примет меры.

Уточняется, что обращения, поступившие в электронном виде без авторизации, не могут быть основанием для проведения внеплановой проверки общепита.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность.

Напомним, рязанцы нашли червя в роллах из торгового центра в Песочне.