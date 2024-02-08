Рязанцы нашли червя в роллах из торгово центра в Дашково-Песочне

«В Ролл-Сервис заказали „сет сливочный“. Когда покупатели открыли его, то обнаружили там живой белок», — подписал автор поста.

Рязанцы нашли червя в роллах из торгово центра «Алина» в Дашково-Песочне. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань на максималках».

«В Ролл-Сервис заказали „сет сливочный“. Когда покупатели открыли его, то обнаружили там живой белок», — подписал автор поста.

Ранее рязанец нашел личинки в купленных апельсинах.