Над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир»

По данным Telegram-канала Shot, в результате атаки ВСУ в Белгороде повреждены несколько машин, на месте вспыхнул пожар, его локализовали.

Над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом сообщает Минобороны.

Утром в пятницу, 15 марта, система ПВО уничтожила семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

По данным Telegram-канала Shot, в результате атаки ВСУ в Белгороде повреждены несколько машин, на месте вспыхнул пожар, его локализовали.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали два человека.

Ранее в Белгородской области объявили сирену ракетной опасности.