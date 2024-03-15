Над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир»
По данным Telegram-канала Shot, в результате атаки ВСУ в Белгороде повреждены несколько машин, на месте вспыхнул пожар, его локализовали.
Над Белгородской областью сбили семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом сообщает Минобороны.
Утром в пятницу, 15 марта, система ПВО уничтожила семь снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.
По данным Telegram-канала Shot, в результате атаки ВСУ в Белгороде повреждены несколько машин, на месте вспыхнул пожар, его локализовали.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали два человека.
Ранее в Белгородской области объявили сирену ракетной опасности.