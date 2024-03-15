В Белгородской области объявили сирену ракетной опасности

В пятницу, 15 марта, в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

В Белгородской области объявили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В пятницу, 15 марта, в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место». — написал Гладков.