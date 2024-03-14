В рязанском минздраве рассказали, что лабораторию в Полянах закрывать не планируют
Отмечается, что на период отсутствия работника будет организована доставка анализов в Рязанскую МРБ.
В рязанском минздраве рассказали, что лабораторию в Полянах закрывать не планируют. Об этом сообщило ведомство РЗН.Инфо.
Отмечается, что на период отсутствия работника будет организована доставка анализов в Рязанскую МРБ. А их забор продолжится в штатном режиме на базе полянской амбулатории.
Напомним, ранее рязанка сообщила о закрытии лаборатории в амбулатории села Поляны.