Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
Птн, 15
Сбт, 16
ЦБ USD 91.64 0.1 15/03
ЦБ EUR 100.26 0.07 15/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
2 929
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
5 393
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
6 960
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
7 676
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанском минздраве рассказали, что лабораторию в Полянах закрывать не планируют
Отмечается, что на период отсутствия работника будет организована доставка анализов в Рязанскую МРБ.

В рязанском минздраве рассказали, что лабораторию в Полянах закрывать не планируют. Об этом сообщило ведомство РЗН.Инфо.

Отмечается, что на период отсутствия работника будет организована доставка анализов в Рязанскую МРБ. А их забор продолжится в штатном режиме на базе полянской амбулатории.

Напомним, ранее рязанка сообщила о закрытии лаборатории в амбулатории села Поляны.