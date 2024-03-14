Рязанка сообщила о закрытии лаборатории в амбулатории в Полянах

По словам женщины, в амбулатории в Полянах теперь нельзя сдать анализы. Сотрудники учреждения пояснили рязанке, что лаборатории хотят закрыть по всему Рязанскому району по распоряжению губернатора.

Рязанка сообщила о закрытии лаборатории в амбулатории в Полянах. Об этом она написала в Telegram-канале Rzn Life.

По словам женщины, в амбулатории в Полянах теперь нельзя сдать анализы. Сотрудники учреждения пояснили рязанке, что лаборатории хотят закрыть по всему Рязанскому району по распоряжению губернатора.

«Сегодня посетила нашу амбулаторию в Полянах и узнала, что по распоряжению губернатора хотят закрыть все кабинеты по сдаче анализа по всему Рязанском району. В Полянах уже закрыли. Теперь нам говорят, чтоб мы ехали в город и сдавали анализы там. Неужели мы не нуждаемся в такой медицинской услуге? Или у нас теперь деньги превыше людей. Ведь не все могут себе позволить каждый раз делать платный анализ, да и тащится в город для того, чтобы сдать анализ мочи не все могут», — написала рязанка.

Женщина обратилась к губернатору с просьбой решить данный вопрос.