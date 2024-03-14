В Рязанской области вспышка непарного шелкопряда произошла из-за изменений климата

Отмечается, что не только температура играет роль место обитания шелкопряда, но еще и увлажнение воздуха.

В Рязанской области вспышка непарного шелкопряда произошла из-за изменений климата. Об этом в интервью ГТРК «Ока» заявил руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ Сергей Тобратов.

По его словам, шелкопряд — насекомое южное, которое может терпеть и холодную погоду, но привыкло обитать в более теплых условиях. Тобратов добавил, что не только температура влияет на место обитания шелкопряда, но еще и увлажнение воздуха.

«Мы [Рязанская область] находимся в зоне западного переноса, когда ветры с запада на восток переносят влагу… В последние несколько лет мы наблюдали, что циркуляция воздушных масс изменилась, то есть адвекция влаги изменилась с северо-западной на юго-западную… В Мещере осадков было близко к минимуму, что не должно там наблюдаться. Это означает, что наблюдалось некоторое аномальное отклонение в циркуляции воздушных масс от нормы», — сказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов.

Он отметил, что вспышка шелкопряда началась в 2001 году в московской Мещере, а дальше стала распространяться в разные места, как отклик на аномалию осадков. Для шелкопряда важна увлажненность.

Как сказал Тобратов, шелкопряд почувствовал, что климат стал меняться и в результате началось нашествие, которое тяжело остановить.

«Кстати, он [шелкопряд] выполняет экосистемную роль. Он отбраковывает и уничтожает наиболее слабые участки лесных экосистем», — заявил Тобратов.

Он добавил, что в динамике численности шелкопряда прослеживаются временные закономерности. Вспышки, по словам Тобратова, постоянно случаются, но они не выходят за пределы лесных массивов. Крупнейшие происходят каждые 69 лет.

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