Скопинцу дали 13,5 лет колонии за похищение девочки-подростка

По данным следствия, в октябре 2021 года 41-летний мужчина напал на незнакомую 14-летнюю девочку в Ряжске и изнасиловал ее. После этого он засунул ее в багажник и пытался увезти, но девочке удалось выбраться и убежать.

Жителя Скопина осудили на 13,5 лет за похищение 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в октябре 2021 года 41-летний мужчина напал на незнакомую 14-летнюю девочку в Ряжске и изнасиловал ее. После этого он засунул ее в багажник и пытался увезти, но девочке удалось выбраться и убежать.

Мужчину приговорили к 13,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.