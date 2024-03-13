В Борках проведут тренировочную эвакуацию населения на случай весеннего половодья
Во время учений будут отрабатываться все этапы, включая получение информации о происшествии, оповещение жителей, мониторинг обстановки, оказание помощи условно пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.
В Борках проведут тренировочную эвакуацию населения на случай весеннего половодья. Об этом сообщает администрация Рязани.
Тренировка начнется в 10:00 19 марта. Во время учений будут отрабатываться все этапы, включая получение информации о происшествии, оповещение жителей, мониторинг обстановки, оказание помощи условно пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.
Ранее стало известно, что паводок может затопить 28 населенных пунктов Рязанской области.