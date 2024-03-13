В Борках проведут тренировочную эвакуацию населения на случай весеннего половодья

Во время учений будут отрабатываться все этапы, включая получение информации о происшествии, оповещение жителей, мониторинг обстановки, оказание помощи условно пострадавшим, проведение аварийно-спасательных работ.