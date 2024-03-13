SHOT: Стали известны последние слова экипажа упавшего Ил-76

Пилоты сообщили о неисправности и повреждении систем.

Стали известны последние слова экипажа упавшего Ил-76. Об это пишет Telegram-канал SHOT. По данным портала, последней информацией от экипажа стал отчет о неисправности четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы.

Из-за поврежденных коммуникаций самолет не смог вернуться на аэродром, с которого совершил вылет. По предварительной информации, трагедия произошла из-за технической неисправности. Экипаж во время крушения уводил самолет от жилой зоны.

Командир судна — 53-летний пилот Сергей С., уроженец Твери. окончил Суворовское военное училище и Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза М.М. Расковой. Вместе с женой и детьми проживал в Оренбурге.

На месте крушения работает специальная комиссия. Количество погибших во время падения увеличилось до 16.

Напомним, военный самолет Ил-76 упал в Ивановской области во вторник, 12 марта.