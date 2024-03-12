Mash: Ил-76 в Ивановской области мог упасть по той же причине, что и в Рязани

Одной из причин возгорания двигателя упавшего Ил-76 в Ивановской области может быть разрыв роторной части.

Ил-76 в Ивановской области мог упасть по той же причине, что и в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, одной из причин возгорания двигателя упавшего Ил-76 в Ивановской области может быть разрыв роторной части.

Отмечается, что рухнувший военно-транспортный самолет был оснащен двигателем старой модификации, где после большого пробега из-за усталости металла может разорваться роторная часть.

«Так как роторы вращаются на очень большой скорости, их осколки разлетаются, как пули, и пробивают топливные шланги и гидравлику вместе с фюзеляжем. В результате двигатель почти всегда вспыхивает», — отметили в сообщении.

Автор отметил, что этот недостаток пытались исправить еще в СССР. Современные Ил-76МД-90А выпускают уже с новыми двигателями. Но и старые модификации используются. К примеру, Ил-76, который упал под Рязанью во время тренировочного полета в 2022 году, — также после возгорания двигателя. Тогда пять человек погибли, четверо пострадали.

Напомним, что при падении Ил-76 в Ивановской области погибли 12 человек.