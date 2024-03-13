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Рязанская мэрия: светофор на проезде Шабулина отремонтируют до конца марта
На данный момент определяют подрядчика.

В рязанской мэрии рассказали РЗН. Инфо, когда отремонтируют светофор на проезде Шабулина.

По данным администрации, ремонт планируют завершить до конца марта. На данный момент определяют подрядчика.

Напомним, рязанцы неоднократно жаловались на неработающий светофор на проезде Шабулина. В понедельник, 11 марта, на данном участке произошло ДТП, после чего образовалась крупная пробка. Рязанцы утверждали, что светофор не работает уже больше месяца. Кроме того, жители рассказывали, что перекресток на этой улице опасный, переходить там дорогу сложно.