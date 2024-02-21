Рязанцы снова пожаловались на неработающий светофор на проезде Шабулина

«Когда будет работать? Опасный перекресток, перейти дорогу сложно», — написал автор поста.

Рязанцы снова пожаловались на неработающий светофор на проезде Шабулина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».

"Когда будет работать светофор на Шабулина? Опасный перекресток, перейти дорогу сложно" - написал автор поста.

Отмечается, что устройство не функционирует уже около месяца.

Напомним, ранее жители уже сообщали о неисправности светофора.