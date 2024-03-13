Минэнерго: ситуация с топливообеспечением регионов в России стабильна

По данным ведомства, запасы бензина на 13 марта, на НПЗ и нефтебазах компаний составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива — 3,5 миллиона тонн.

Минэнерго России оценивает текущую ситуацию с топливообеспечением регионов России и с ценами на АЗС как стабильную. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным ведомства, запасы бензина на 13 марта, на НПЗ и нефтебазах компаний составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива — 3,5 миллиона тонн.

В министерстве сообщили, что из-за запрета на экспорт бензина и введения пошлин для перекупщиков в России сформировался устойчивый профицит предложения.

Ранее сообщалось, что из-за атаки на рязанский нефтезавод в московском регионе может появиться дефицит топлива.