Из-за атаки на рязанский нефтезавод в московском регионе может появиться дефицит топлива

Повреждения получили несколько технологических комплексов по переработке нефти в прямогонный бензин.

Из-за атаки на рязанский нефтезавод в московском регионе может появиться дефицит топлива. Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

По словам источника канала, повреждения получили несколько технологических комплексов по переработке нефти в прямогонный бензин.

«Последствия могут быть очень серьезным и скажутся в виде дефицита бензина в московском регионе. Именно из рязанского НПЗ в Москву шло много топлива», — написали в сообщении.

Напомним, утром в среду, 13 марта, БПЛА атаковал нефтезавод в Рязани. Пострадали два человека.