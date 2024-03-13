Евросоюз согласовал увеличение фонда помощи Украине на пять миллиардов евро
В среду, 13 марта, послы Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.
Евросоюз согласовал увеличение фонда помощи Украине на пять миллиардов евро. Об этом сообщает РИА Новости.
В среду, 13 марта, постпреды Евросоюза согласовали выделение пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в 2024 году.
Напомним, в феврале стало известно, что Украине выделят 50 млрд евро из бюджета ЕС.