Украине выделят 50 млрд евро из бюджета ЕС

Об этом заявила пресс-служба ЕС в соцсети X.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ЕС в соцсети X.

«Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство и ответственность в поддержке Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Венгрия выступила за прекращение финансирования Украины, так как деньги нужны самим европейцам. Однако в Брюсселе пригрозили, что участники саммита ЕС публично заявят о неконструктивном поведении премьера Виктора Орбана и не разморозят для Будапешта деньги из европейских фондов.