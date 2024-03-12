Во время атаки ВСУ в Белгородской области пострадали 10 мирных жителей

Также в результате атак ВСУ погиб участник территориальной самообороны.

Во время атаки ВСУ в Белгородской области пострадали 10 мирных жителей. Об этом во вторник, 12 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, десять мирных жителей получили ранения, 6 из них находятся в больницах.

Также в результате атак ВСУ погиб участник территориальной самообороны.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что при попытке вторжения на границу России ВСУ потеряли 234 боевика.