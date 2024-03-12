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В США заявили, что не планируют отправлять своих военных на Украину
Также стало известно, что в новый пакет помощи Киеву войдут ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО, снаряды калибра 155 мм.

В США заявили, что не планируют отправлять своих военных на Украину. Об этом рассказал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, его цитирует ТАСС.

Также Салливан рассказал, что в новый пакет помощи Киеву войдут ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО, снаряды калибра 155 мм.

Ранее стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.