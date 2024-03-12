В Рязани в 2023 году за проезд по «выделенке» оштрафовали 230 водителей

В 2024 году к ответственности за выезд на выделенные полосы привлекли 20 водителей.

В Рязани в 2023 году за проезд по «выделенке» оштрафовали 230 водителей. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

По данным телеканала, в 2024 году к ответственности за выезд на выделенные полосы привлекли 20 водителей.

Как рассказали в сюжете, выделенные полосы должны давать свободу общественному транспорту, но в часы пик автобусы и троллейбусы стоят в плотных пробках.

«И дело не в том, что в городе слишком много маршруток или кто-то им перегораживает проезд, просто „выделенки“ забиты частными автомобилями, хотя въезжать на эти полосы им запрещено», — отметили в сюжете.

Водители общественного транспорта рассказали «Оке», что частные автомобили не уступают им дорогу.

«Маршруты из-за выделенной полосы задерживаются. Трогаемся мы через восемь минут, а в городе эта выделенная полоса, во-первых, недочищена. Сейчас более-менее оттаивать начинает. И частные машины не дают. Хотя висит камера. Перед камерой они стараются уйти, чтобы штраф не получить», — рассказал один из водителей общественного транспорта.

Напомним, штраф за выезд на выделенные полосы составляет 1500 рублей.