Рязанская ГИБДД напомнила водителям о штрафах за езду по выделенной полосе

Госавтоинспекция Рязанской области напомнила водителям об ответственности за езду по полосе для маршрутных транспортных средств.

«Согласно части 1.1. статьи 12.17 КоАП РФ, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей», — напомнили в ГИБДД.

Ранее рязанцы жаловались нат водителей машин, которые ездят по выделенной полосе.