Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 20
-4°
Втр, 21
-4°
Срд, 22
-6°
ЦБ USD 89.12 0.17 18/11
ЦБ EUR 96.77 0.18 18/11
Нал. USD 90 / 90.3 20/11 11:50
Нал. EUR 96.76 / 98 20/11 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
58 минут назад
248
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
4 022
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
4 686
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
23 107
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Рязанская ГИБДД напомнила водителям о штрафах за езду по выделенной полосе

Госавтоинспекция Рязанской области напомнила водителям об ответственности за езду по полосе для маршрутных транспортных средств.

«Согласно части 1.1. статьи 12.17 КоАП РФ, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей», — напомнили в ГИБДД.

Ранее рязанцы жаловались нат водителей машин, которые ездят по выделенной полосе.