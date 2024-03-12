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В Рязани полицейские задержали мужчину, ранившего ножом участника СВО
Сообщение в полицию поступило во вторник, 12 марта.

В Рязани полицейские задержали мужчину, ранившего ножом участника СВО. Об этом сообщила региональная полиция.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Бирюзова. Сообщение в полицию поступило во вторник, 12 марта.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что во время распития алкоголя между 29-летним хозяином квартиры и его 28-летним знакомым на бытовой почве случился конфликт. В итоге последнему нанесли ножевое ранение. Мужчину доставили в больницу.

Ранее судимого хозяина квартиры доставили в отдел полиции.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Полиция начала проверку.