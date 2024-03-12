В Рязани полицейские задержали мужчину, ранившего ножом участника СВО
Сообщение в полицию поступило во вторник, 12 марта.
В Рязани полицейские задержали мужчину, ранившего ножом участника СВО. Об этом сообщила региональная полиция.
Инцидент произошел в квартире дома на улице Бирюзова. Сообщение в полицию поступило во вторник, 12 марта.
На место происшествия приехала следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что во время распития алкоголя между 29-летним хозяином квартиры и его 28-летним знакомым на бытовой почве случился конфликт. В итоге последнему нанесли ножевое ранение. Мужчину доставили в больницу.
Ранее судимого хозяина квартиры доставили в отдел полиции.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Полиция начала проверку.