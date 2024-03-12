В Рязани неизвестные порезали участника СВО
Мужчина находится в реанимации.
Во вторник, 12 марта, в Рязани неизвестный с ножом напал на участника СВО. Об этом сообщил знакомый пострадавшего редакции РЗН.Инфо.
По его словам, все произошло на улице Интернациональная. Мужчина снимал деньги в банкомате. Предположительно, на него напали цыгане и ударили ножом в плечо.
Отмечается, что на место вызвали скорую помощь, которая забрала мужчину в больницу. Сейчас он находится в реанимации.
Официальная информация устанавливается. Разыскиваются очевидцы произошедшего.