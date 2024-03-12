В Госавтоинспекции прокомментировали наезд на детей на пешеходном переходе в Рязани

В полиции рассказали, что по данному факту обращений не поступало. ДТП не зарегистрировано.

В Госавтоинспекции прокомментировали наезд на детей на пешеходном переходе в Рязани. Комментарий появился в официальном Telegram-канале ведомства.

В полиции рассказали, что по данному факту обращений не поступало. ДТП не зарегистрировано.

«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, если вы стали участниками, либо свидетелями ДТП, необходимо сообщить об этом по телефону 112. Сотрудники полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — отметили в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что на пешеходном переходе на улице Ленинского Комсомола в Рязани сбили несколько детей