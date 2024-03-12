Рязанцам рассказали, как они могут увеличить свои шансы на победу в викторине «Семья России»

Для участия в викторине все желающие могут зарегистрироваться на сайте семья62. рф, ответить на четыре вопроса викторины, получить QR-код и сохранить его на телефон или распечатать, показать QR-код и паспорт волонтеру 15, 16 или 17 марта и ожидать сообщения о выигрыше.

Во вторник, 12 февраля, в колл-центре викторины «Семья России» подвели промежуточные итоги проекта и рассказали, как рязанцы могут увеличить свои шансы на победу. Подарочный фонд этого социального проекта региональная Торгово-промышленная палата насчитала в 150 тысяч ценных подарков.

Заместитель президента рязанской Торгово-промышленной палаты Евгений Сорокин отметил, что уже более 85 тысяч рязанцев зарегистрировались в викторине. А также он рассказал, как можно увеличить шансы на победу.

«Самые высокие шансы у тех, кто подтвердит свой QR-код в первой половине дня 15 марта. Каждый день с 15 по 17 марта будет разыгрываться равное количество призов. То есть за три дня рязанцы, которые подтвердят свой код 15 марта, смогут поучаствовать в розыгрыше шесть раз. После победы их номер участие больше не принимает. Выбор победителей будет проходить два раза в день в 14:00 и 21:00. Чем позже рязанцы придут в пункт викторины, тем меньше шансов выиграть подарок», — сообщил Сорокин.

Кроме того, зампрезидента региональной Торгово-промышленной палаты добавил, что будет открыто более тысячи пунктов по Рязанской области, где будут дежурить более 2,5 тысяч волонтеров-студентов из вузов и колледжей региона.

«В течение трех дней волонтеры будут находиться рядом с участками для голосования. Отличить их можно по бэйджам и брендированной форме. А с 18 по 31 марта волонтеры будут помогать нам раздавать подарки», — отметил Сорокин.

Чиновник также сообщил, что о победе рязанцы смогут узнать из СМС и в личном кабинете, где можно будет узнать место и забрать свой подарок.

«Если у рязанцев появятся вопросы, то горячая линия продолжит свою работу до 15 марта с 10:00 до 17:00, в дни розыгрыша — с 8:00 до 21:00. Уже сейчас наши эксперты начали анализировать ответы. После викторины мы подготовим предложения по новым мерам поддержки семей», — заключил Сорокин.

В подарочный фонд вошли квартиры в Рязани, отечественные автомобили, бытовая техника, сертификаты на оказание различного рода услуг, билеты на культурно-массовые мероприятия, сувениры от партнеров проекта.

Для участия в викторине все желающие могут зарегистрироваться на сайте семья62.рф, ответить на четыре вопроса викторины, получить QR-код и сохранить его на телефон или распечатать, показать QR-код и паспорт волонтеру 15, 16 или 17 марта и ожидать сообщения о выигрыше.

Напомним, 1 марта в Рязанской области стартовала викторина «Семья России».