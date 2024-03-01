В Рязанской области стартовала викторина «Семья России»

Официальный старт викторины «Семья России» был объявлен в пятницу, 1 марта, в «Точке кипения». Подарочный фонд этого социального проекта региональной Торгово-промышленной палаты насчитывает уже более 100 тысяч ценных подарков.

Провести викторину решили в поддержку объявленного Президентом Года семьи. Как отметила президент Союза Торгово-промышленной палаты Людмила Козлова, проект направлен на укрепление семьи и ее роли в обществе, повышение престижа активной жизненной и гражданской позиции. Вопросы викторины направлены на то, чтобы узнать мнение рязанцев о качестве системы мер поддержки семей в регионе.

«Ответы участников викторины позволят нам узнать мнение рязанцев о качестве системы мер поддержки семей в Рязанской области и подготовить предложения по ее совершенствованию. Вопросы разрабатывали с максимально открытой формой обратной связи. Принять участие смогут все, кто зарегистрирован в регионе и достиг совершеннолетия. Рассчитываем, что это будет не менее 600 тысяч человек», — рассказала Козлова.

В подарочном фонде викторины шесть квартир, десять машин, сотни телевизоров и планшетов, смарт-часов, наушников, тысяча умных колонок и столько же внешних аккумуляторов, сертификаты на товары и услуги.

Кроме того, Козлова подчеркнула, что викторина будет проходить с 1 по 17 марта, поэтому у предпринимателей еще есть время поддержать проект, стать его партнером и пополнить подарочный фонд для рязанцев.

Заместитель президента рязанской Торгово-промышленной палаты Евгений Сорокин отметил, что все желающие участвовать могут зарегистрироваться на сайте семья62. рф, ответить на четыре вопроса викторины, получить QR-код и сохранить его на телефон или распечатать, показать QR-код и паспорт волонтеру 15, 16 и 17 марта и ожидать сообщения о выигрыше.