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На рязанцев подали в суд за изображение персонажей из «Трех котов»
АО «СТС» требует через суд взыскать с двух предпринимателей в общей сложности более ста тысяч рублей.

Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» подало иск в суд на двух рязанских предпринимателей за продажу брелоков с изображением персонажей «Коржика» и «Компота» и мягкой игрушки «Карамельки» из мультфильма «Три кота». Информация размещена на сайте арбитражного суда.

АО «СТС» требует через суд взыскать с двух предпринимателей в общей сложности более ста тысяч рублей.

За два брелка, в сумме стоимостью 530 рублей, у рязанского предпринимателя требуют взыскать 58 тысяч 862 рубля. Из этой суммы 50 тысяч рублей — компенсация за нарушение прав на товарные знаки и авторских прав на изображения.

За продажу игрушки «Карамельки» стоимостью в 350 рублей АО «СТС» запросило 58 тысяч 479 рублей. Из них также 50 тысяч пойдет в счет компенсации за нарушение авторских прав на изображение «Карамельки» и прав на товарный знак.

Напомним, в феврале стало известно, что рязанского предпринимателя оштрафовали за изображение героини мультфильма «Три кота» на 59 тысяч рублей.