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Рязанца оштрафовали на 59 тысяч за изображение «Карамельки» из «Трех котов»
Компания требовала взыскать с мужчины 118 тысяч рублей.

Рязанского предпринимателя оштрафовали за изображение героини мультфильма «Три кота». Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Рязанской области.

Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» подало иск в суд на рязанского предпринимателя о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав авторских прав на «Карамельку» из анимационного сериала «Три кота». Компания требовала взыскать с мужчины 118 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил требования правообладателя и оштрафовал рязанца на 59 тысяч рублей.

Фото: кадр из мультфильма «Три кота».