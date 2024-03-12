Мужчина, напавший на водителя на остановке в Рязани, был за рулем машины главы администрации Тумы

Выяснилось, мужчину зовут Олег Орлов, он является бывшим мужем чиновницы.

Мужчина, напавший на водителя на остановке в Рязани, был за рулем машины главы администрации Тумы. Об этом сообщает Vidsboku.

По данным издания, человек, устроивший драку с водителем Lada на остановке, был за рулем машины главы администрации Тумы Анны Орловой. Пользователи соцсетей после публикации видео ДТП опознали в дебошире Олега Орлова, он является бывшим мужем чиновницы.

Стало известно, что мужчину разыскивают судебные приставы за долги по налогам более 5,7 миллионов рублей. По данным издания, Олег Орлов являлся учредителем и руководителем нескольких фирм, связанных с животноводством, которые сейчас ликвидированы или находятся в процессе банкротства. Ранее он возглавлял шацкий свинокомплекс и мясокомбинат.

Ранее появилось видео, где Орлов нападает на водителя в Рязани.