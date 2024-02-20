Приставы разыскивают рязанца, задолжавшего почти шесть миллионов рублей налогов

Мужчина находится в розыске с декабря 2023 года.

В Рязанской области разыскивают налогового должника Олега Орлова. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Уроженец поселка Сараи 1975 года рождения задолжал 5 736 858 рублей. Известно, что он не проживает по месту регистрации. На связь с приставами он не выходил. В розыске мужчина находится с декабря 2023 года.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Орлова, просят сообщать по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.