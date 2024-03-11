Рязанская мэрия расчистила лестницу, превратившуюся в горку из-за снега
В ведомстве рассказали, что 11 марта сотрудники дирекции благоустройства почистили лестницу.
Рязанская мэрия расчистила лестницу, которая превратилась в горку из-за снега. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.
Как отметили в мэрии, 11 марта сотрудники дирекции благоустройства почистили лестницу. Однако на балансе и в перечне убираемых территорий она не числится.
Напомним, 9 марта рязанцы пожаловались на состояние лестницы на улице Гагарина.