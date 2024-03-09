Рязанцы пожаловались на состояние лестницы на улице Гагарина

На кадрах видно, что лестница полностью скрылась под снегом и превратилась в скользкую горку.

Житель Рязани возмутился состоянием лестницы на улице Гагарина. Фото опубликованы в группе «Народная Рязань».

«Ужасная лестница напротив магазина на улице Гагарина, 87, за состояние которой никто не отвечает! Страшно представить и смотреть, как по ней спускаются или поднимаются пенсионеры или мать с маленьким ребенком», — написал автор поста.

На кадрах видно, что лестница полностью скрылась под снегом и превратилась в скользкую горку.

Напомним, рязанцы уже не раз жаловались на состояние лестниц зимой.