Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 09
-3°
Вск, 10
-5°
Пнд, 11
-2°
ЦБ USD 90.75 0.41 08/03
ЦБ EUR 98.88 0.68 08/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
3 267
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
4 893
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
5 685
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
6 770
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на состояние лестницы на улице Гагарина
На кадрах видно, что лестница полностью скрылась под снегом и превратилась в скользкую горку.

Житель Рязани возмутился состоянием лестницы на улице Гагарина. Фото опубликованы в группе «Народная Рязань».

«Ужасная лестница напротив магазина на улице Гагарина, 87, за состояние которой никто не отвечает! Страшно представить и смотреть, как по ней спускаются или поднимаются пенсионеры или мать с маленьким ребенком», — написал автор поста.

На кадрах видно, что лестница полностью скрылась под снегом и превратилась в скользкую горку.

Напомним, рязанцы уже не раз жаловались на состояние лестниц зимой.