В Рязани начали строительство многоэтажки на месте бывшего завода ЖБИ-6
Объект будет расположен на улице Ленинского Комсомола.
В Рязани начали строительство многоэтажки на месте бывшего завода ЖБИ-6. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госстройнадзора.
Объект будет расположен на улице Ленинского Комсомола.
Специалисты провели проверку земляных работ и армирования фундаментной плиты жилого дома № 1. Стройка проходит в рамках комплексного развития территории по ППТ «РОЩА».
Ранее сообщалось, что на территории предприятия появятся восемь новых домов и детский сад.