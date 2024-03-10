В Рязани начали строительство многоэтажки на месте бывшего завода ЖБИ-6

Объект будет расположен на улице Ленинского Комсомола.

В Рязани начали строительство многоэтажки на месте бывшего завода ЖБИ-6. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госстройнадзора.

Объект будет расположен на улице Ленинского Комсомола.

Специалисты провели проверку земляных работ и армирования фундаментной плиты жилого дома № 1. Стройка проходит в рамках комплексного развития территории по ППТ «РОЩА».

Ранее сообщалось, что на территории предприятия появятся восемь новых домов и детский сад.